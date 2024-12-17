Şenol Güneş: 4-3 içeri girmeyi düşünürken...

Teknik direktör Şenol Güneş, kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Güneş, "Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, o niyetle çıktık. İlk 10 dakika sahamızda kaldık, golü yedik. Sonra kontrolü aldık, iyi oynadık. Maçın tamamında tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. Genelde iyi savaştılar. Oyun kopmaları vardı, kontrol edemedik zaman zaman. Geriye düşünce pozisyonlar yakaladık. 4-3 içeri girmemiz gerekirken, 4-3 geriye düştük. Maçın tamamında oyuncularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar.

"İDEAL 11'İ BULMAK İSTİYORUZ"

Takımın kolektif oyununa odaklandıklarını belirten Şenol Güneş, ideal 11’i bulmak için çalıştıklarını ifade etti. Güneş, "Biz bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. İdeal 11’i bulmak istiyoruz. Göbekte sıkıntılarımız oldu, orada oynayan oyuncuların geç gelmesi ve hazır olmamaları bizi zorladı. Batagov'u 3 maçtır oynatıyorduk, onu kaybettik. Serdar ise hazırlık dönemi geçirmeden geldi ve bugün oyunun son bölümlerinde kramp girdi. Sarı kartı da vardı, değişiklik yapmasak ne kadar taşırdı bilmiyorum. Bütün oyuncular savaş verdi, Banza olağanüstü çalıştı, Nwakaeme kenarda iyiydi, Cham çok iyi oynadı. Yediğimiz golde karambolü tam görmedim, herhalde kendi kalemize attık. Bu da bir şanssızlık. Eğer başka bir gol yeseydik, bu kadar üzülmezdim çünkü hata yapmamamız gereken pozisyonlardı. Duran toptan gol yemeyen bir takımız, ama bu maçta olmadı. 3 gol attığınız rakibe karşı top kaybı yapmazsanız, 4'ü, 5'i de bulabilirsiniz. Takviye yapmamız şart. Rakip takımda bazı oyuncular sakat olsalar da oyunlarına devam ediyorlardı" dedi.

"BİZ HAKEM HATASINDAN ÇEKEN BİR TAKIMIZ"

Şenol Güneş, hakem hatalarının maçın kaderini etkileyip etkilemediği sorusuna, "Maç ve hakemlerle ilgili hiç konuşmuyorum. Hakemle ilgili bir durumu dile getirmeye çalışırken, yan hakem doğru gördü ama önündeki rakibin kartlık pozisyonunu görmedi. Sarı kart gören ben oldum. Biz hakem hatalarından çeken bir takımız, bunu sadece ben değil, Okan Hoca ve Fenerbahçe de söyledi. Bu maçta bariz bir hakem hatası yoktu. Oyuncularıma söyledim, ne olursa olsun futbol oynamaya çalışıyoruz. Tek şansımız futbolumuzu oynamak, iyi bir takım oluşturmak ve eksiklerimizi düzeltmek. Hakemlerin bariz hataları görülür, zaten oyun başladığında herkes bariz pozisyonları görüyor, biz de VAR'dan yanlış kararlar aldık. Hakemler ne karar verirse versin, devam etsinler" şeklinde yanıtladı.

"İDEAL 11'İ BULMAK İSTİYORUZ"

Takımın kolektif oyununa odaklandıklarını belirten Şenol Güneş, ideal 11’i bulmak için çalıştıklarını ifade etti. Güneş, "Biz bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. İdeal 11’i bulmak istiyoruz. Göbekte sıkıntılarımız oldu, orada oynayan oyuncuların geç gelmesi ve hazır olmamaları bizi zorladı. Batagov'u 3 maçtır oynatıyorduk, onu kaybettik. Serdar ise hazırlık dönemi geçirmeden geldi ve bugün oyunun son bölümlerinde kramp girdi. Sarı kartı da vardı, değişiklik yapmasak ne kadar taşırdı bilmiyorum. Bütün oyuncular savaş verdi, Banza olağanüstü çalıştı, Nwakaeme kenarda iyiydi, Cham çok iyi oynadı. Yediğimiz golde karambolü tam görmedim, herhalde kendi kalemize attık. Bu da bir şanssızlık. Eğer başka bir gol yeseydik, bu kadar üzülmezdim çünkü hata yapmamamız gereken pozisyonlardı. Duran toptan gol yemeyen bir takımız, ama bu maçta olmadı. 3 gol attığınız rakibe karşı top kaybı yapmazsanız, 4'ü, 5'i de bulabilirsiniz. Takviye yapmamız şart. Rakip takımda bazı oyuncular sakat olsalar da oyunlarına devam ediyorlardı" dedi.

"BİZ HAKEM HATASINDAN ÇEKEN BİR TAKIMIZ"

Şenol Güneş, hakem hatalarının maçın kaderini etkileyip etkilemediği sorusuna, "Maç ve hakemlerle ilgili hiç konuşmuyorum. Hakemle ilgili bir durumu dile getirmeye çalışırken, yan hakem doğru gördü ama önündeki rakibin kartlık pozisyonunu görmedi. Sarı kart gören ben oldum. Biz hakem hatalarından çeken bir takımız, bunu sadece ben değil, Okan Hoca ve Fenerbahçe de söyledi. Bu maçta bariz bir hakem hatası yoktu. Oyuncularıma söyledim, ne olursa olsun futbol oynamaya çalışıyoruz. Tek şansımız futbolumuzu oynamak, iyi bir takım oluşturmak ve eksiklerimizi düzeltmek. Hakemlerin bariz hataları görülür, zaten oyun başladığında herkes bariz pozisyonları görüyor, biz de VAR'dan yanlış kararlar aldık. Hakemler ne karar verirse versin, devam etsinler" şeklinde yanıtladı.

"FUTBOL ADINA ÇOK KONUŞULACAK BİR MAÇ OLDU"Maçın futbol adına doyurucu geçtiğini söyleyen Şenol Güneş, "Her türlü sonuçtan bağımsız olarak oyun karakterimizi ortaya koymalıyız. Daha önce gol atmada sıkıntı yaşadık, bugün 3 gol attık. Hatalar olsa da bunları düzeltebiliriz. Penaltı pozisyonu ayrı bir konu, ama o pozisyona girmemeliydik. Duran topta kafayı vurdurmamamız gerekiyordu. Bu maçta eksiklerimizi düzelterek daha iyi olabiliriz. Geçen maçta iyiydik, kazanılması gereken maçta 2 puan kaybettik. Bugün de beraberlik alabilirdik. Futbol adına konuşulacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇTA 3 PUAN ALSAK IVME KAZANABILIRDİK"

Sonuçların kötü gitmesinin takım üzerindeki etkisine değinen Güneş, "Sonuçlar kötü gittiğinde takım üzerinde stres oluyor. Ancak oyun anlamında iyiye gidiyoruz, arzusu ve hırsı var. İlk yarıda uzun top attık, pas yaparak çıkabilseydik daha iyi olurdu. Galatasaray gibi yerleşik oynayan, beraber oynayan ve sonuç alan bir takıma karşı eksiklerimizi görmek bir avantaj oldu. Bu maçta 3 puan alsaydık, oyunla birlikte ivme kazanabilirdik. Yine de bu oyundan vazgeçmemeliyiz. Takım oyunu oynayan bir ekip oluşturmak zorundayız ve sonuçların geleceğini düşünüyorum" dedi.

"DRAGUŞ’UN POZİSYONU ÜZÜLECEK BİR DURUM"

Draguş'un kaçırdığı pozisyonla ilgili gelen soruya ise Şenol Güneş, "Bu tür pozisyonları yaşıyoruz. Kaçan goller ve atılamayan final pasları takımın geleceğini etkileyebilir. Draguş'un pozisyonu üzülecek bir durum. Hem kendi adına hem de benim adıma. Tam çıkış maçı olacakken olmadı. Draguş’un yetenekleri var, ancak beceri ve sonuçlanmayan fırsatlar özgüvenini etkileyebilir. İyi tarafı pozisyona girmesi ama daha fazla girip golü atması gerekirdi" dedi.

"DEVRE ARASINDA 3-4 OYUNCU ALARAK DAHA İYİ BİR TAKIM OLURUZ"

Devre arası takviye yapmayı planladıklarını belirten Güneş, "Kadrodaki oyuncularla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, sadece mukaveleleri biten oyuncularla devam etmeyeceğiz. Şu an elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Sakatlık sıkıntılarımız da oldu, geride sayısal eksikliklerimiz var. O mevkiye oyuncu alacağımızı belirttim. Hücumda da oyuncu arayışımız var ama isim vermek doğru değil. Transfer öncesinde bu oyuncuların iyi performans sergileyip takımı oluşturması önemli. Bu konuda mesafe aldığımızı düşünüyorum. Sonuçlarla bunu besleyebilirsek, devre arasında 3-4 oyuncu alarak daha iyi bir takım oluruz" dedi.

"GENÇ HAKEMLERE DESTEK OLUNMALI AMA BURASI EĞİTİM YERİ DEĞİL"

Galatasaray’ın Sivasspor maçındaki hakem tartışmalarının bu maça etkisiyle ilgili soruya Şenol Güneş, "Genç hakemlere destek olunması gerektiğini düşünüyorum, ama eğer takımların başı yanıyorsa, burası eğitim yeri değil. 2. ve 3. Lig’de hakemleri hazırlayabilirsiniz. Bugün de zaman zaman tepkilerimiz oldu ama oyuncularımız çok fazla etki altında kalmadan oynamaya çalıştı. Ancak oyunun ilk 10-15 dakikasında tedirginlik hissettim. Futbolcuların hakem kararlarına güvenmemesi çok kötü bir şey. Bizim amacımız futbol oynamak. Bizim bulunduğumuz yer, ne bana ne de camiamıza yakışıyor. Bununla uğraşıyoruz ve düzeltmemiz gerekiyor. Pes etmeden ayağa kalkmalıyız. Bugünleri iyi hatırlamak gerek, bir daha bu duruma düşmemek için iyi çalışmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.