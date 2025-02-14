Şenol Güneş Beşiktaş’a 12 yıl sonra rakip olacak

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olacak.

Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti.

Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak.

SÜPER LİG'DE 104. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak. İki takım arasında ligde oynanan 103 maçta "Kara kartal" 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. Takımlar, 28 karşılaşmada ise berabere kaldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda Karadeniz ekibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 69 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 34, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 112, Trabzonspor ise 57 gol attı.

Öte yandan "Kara kartal", 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında rakibini Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon İstanbul'da oynanan iki maçı da galibiyetle tamamladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan lig müsabakasını 2-0 kazanan Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 20 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 20 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 5 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.