Şenol Güneş Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanılan Fatih Karagümrük maçınının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, ilk yarıda oynanan oyundan dolayı Siyah Beyazlı taraftarardan özür diledi.

Şenol Güneş Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Maç sonunda Şenol Güneş, alınan galibiyeti değerlendirdi.

İşte Güneş'in açıklamaları;

-Karagümrük kendi gücünde direnecek bir takımdı onu da iyi yaptı. Top kayıpları yaptık, agresif oynamadık. Topun kontrolü bizdeydi ama cılız ataklar yaptık. Golü geç bulduk ama maçı hak ettik. Bazen çok pozisyon bulursunuz, kaçırırsınız ama bugün kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Bunları da yaşayacağız, futbolcularımı tebrik ediyorum. Bireysel olarak oyuncuları eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, görevlere bağlı olarak iyi niyetlilerdi ama bunu hızlı tempolu yapmamız lazım. Topu kaybettiğimizde, baskılı oynamamız gerekiyor. Bakü maçında bunları iyi yaptık ama bu maç bundan uzaktı. Rakip de ağır davrandı biz de. Biraz uyurgezer gibi. Taraftarlardan ilk yarı için özür diliyoruz.

-Şu anda sakat olarak Rachid Ghezzal'ın durumu var. Salı gününden itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum.

-Sıcakların olduğu bir dönem olduğu için takımda da ağırlık, halsizlik vardı. Sonra düzeldi. Biz federasyonun aldığı karara uymak zorundayız ama doğrusunun ne olduğunu söylersem ortalık karışır. Yanlış anlıyorlar beni, susmayı tercih ediyorum.

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