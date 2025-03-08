Şenol Güneş "Bunun sorumlusu benim"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şenol Güneş "Bunun sorumlusu benim"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından Şenol Güneş açıklamalar yaptı.

Kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş "Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum.

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum."

Son Haberler
Haliç'te yangın! 2 tekne kullanılamaz hale geldi
Haliç'te yangın! 2 tekne kullanılamaz hale geldi
Esenler Erokspor ile Manisa FK puanları paylaştı
Esenler Erokspor ile Manisa FK puanları paylaştı
İmamoğlu yerine o isim düşünülüyor! Bu anket çok konuşulacak
İmamoğlu yerine o isim düşünülüyor! Bu anket çok konuşulacak
Bosna Hersek'te gerginlik tırmanıyor: NATO Genel Sekreteri bölgeye gidiyor
Bosna Hersek'te gerginlik tırmanıyor: NATO Genel Sekreteri bölgeye gidiyor
Nevşehir’de bir kişi camide ölü bulundu
Nevşehir’de bir kişi camide ölü bulundu