Şenol Güneş "Bunun sorumlusu benim"

Kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş "Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum.

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum."