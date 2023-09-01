Şenol Güneş: Camia iyi günde kötü günde belli olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu. Güneş "Başkan ve yönetimin desteğine teşekkür ediyoruz. Biz bir aileyiz. İyi günde kötü günde" dedi.

Şenol Güneş: Camia iyi günde kötü günde belli olur

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

İlk maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

-Başkan ve yönetimin desteğine teşekkür ediyoruz. Biz bir aileyiz. İyi günde kötü günde. Kısır çekişmelerden, dışarıdan suni yaratılan olumsuz havadan uzak. Camia iyi günde kötü günde birlikte olur. Zorluk çekeceğiz ama moralimizi bozmayacağız.

-Hala daha iyi duruma geldiğimizi düşünmüyorum. Ama moralimizi bozmayalım, güvenimizi dağıtmayalım. Güzel bir maç oldu mutluyuz. arın erken antrenman var. Sivas maçına hazırlanacağız.

-Bugün transferi şoförle tesise yapacağım. Ondan sonra eve gideceğim, başka transfer yapmayacağım.

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