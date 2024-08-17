Şenol Güneş çok istediği teklifi reddetti

Geçtiğimiz sezonun ortasında ayrıldığı Beşiktaş’tan beri herhangi bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Trabzon yerel medyasında çıkan haberlere göre bir süredir Trabzon’da dinlenen deneyimli teknik adama Güney Kore’den bir teklif geldi. Ancak Şenol Güneş gelen teklifi kibarca reddetti.

"KARİYERİMİN SON YILLARINI GÜNEY KORE'DE BİTİRMEK İSTERİM"

Şenol Güneş Nisan ayında yaptığı bir röportajda Güney Kore’yi çalıştırmak istediğini belirterek, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" demişti.

Şenol Güneş’in yardımcısı Şeref Çiçek ise teknik adamın Korece öğrenmeye başladığını aktarmıştı.

GÜNEY KORE'Yİ MAĞLUP ETMİŞTİ

2002 Dünya Kupası’nda Türkiye A Milli Takım’ı çalıştıran Şenol Güneş üçüncülük maçında Güney Kore’yi mağlup etmesine rağmen Korelilerin sevgisini kazanmıştı.

FC SEOUL'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Şenol Güneş 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekiplerinden FC Seoul’u çalıştırmıştı.