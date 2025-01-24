Şenol Güneş, Draguş’a şans verecek

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Şenol Güneş, Draguş’a şans verecek

Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan ve sakatlıklarla buluşan Draguş’un forma hasreti sona eriyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Rumen oyuncuya şans verecek.

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Denis Draguş, yaklaşık 4 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu.

Bordo mavililerde çıktığı 19 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik katkı veren Rumen futbolcu tam olarak istenen çıkışı yapamamıştı. Yurt dışından oyuncuya ilgiler bulunsa da henüz kulübe ulaşan resmi teklif yok.

Teknik direktör Şenol Güneş ise potansiyeline güvendiği Draguş'a en azından sezon sonuna kadar fırsat tanımayı düşünüyor. Resmi teklif gelmemesi halinde Draguş rotasyonda yer alacak.

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