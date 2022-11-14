Maçı ertelenen Beşiktaş'tan kamp atağı

Ligde istediği ivmeyi bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Siyah beyazlılar, bu süreçte 2 kamp gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın, Fraport Tav Antalyaspor oynayacağı maç Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

13 maçta 22 puan toplayan siyah beyazlılar, Dünya Kupası için lige verilen araya 8'inci sırada girdi.

Beşiktaş, yaklaşık 1 buçuk aylık arayı iyi değerlendirmek istiyor.

Siyah beyazlı oyuncular 10 günlük iznin ardından ilk etap kamp çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Beşiktaş, 5 Aralık'ta Antalya'da ikinci etap kampına girecek.

Siyah beyazlılar, 18 Aralık'a kadar sürecek kamp boyunca en az 5 hazırlık maçı yapacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, ekibinden geniş bir rapor istediği belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu rapor doğrultusunda kamp programını oluşturacak ve özellikle defansta yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalışacak.

Şenol Güneş'in, pozisyon alma konusunda da özel çalışmalar gerçekleştireceği öğrenildi.

Şenol Güneş, kamptaki futbolcuların yanı sıra Dünya Kupası’na giden oyuncularının da performansını yakından takip ederek hazırlayacağı transfer raporunu yönetime iletecek.

Bu arada, Rachid Ghezzal'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Cezayirli futbolcunun, 2 aylık tedavinin ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.