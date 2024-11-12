Şenol Güneş en az 6 transfer istiyor. İstanbul’da kritik zirve yapılacak

Trabzonspor’da 4 ismin kadro dışı kalması sonrası gözler ara transferde yapılacak hamlelere çevrildi. Bordo mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan ile kritik bir zirve gerçekleştirecek.

Sabah’ta yer alan habere göre, İstanbul’da yapılacak zirvede transferin yanı sıra kadro dışında kalacak oyuncuların sayısının artıp artmayacağı da karara bağlanacak.

Devre arasında takımdan 5-6 oyuncunun ayrılması beklenirken Şenol Güneş’in aynı sayıda takviye istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın neredeyse her bölgede oyuncuya ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

GÜNEŞ'TEN YENİ FIRSAT!

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada milli takıma giden oyuncularından yoksun yapacağı çalışmalarla kafasındaki kadro planını oturtmaya çalışacak. Son haftalarda üzerinde durduğu 11'i önemli oranda değiştirmesi beklenen tecrübeli teknik adam, bugüne kadar neredeyse hiç forma şansı bulamayan Serdar Saatçı, Batagov, Umut Güneş, Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen gibi isimleri de kadroya dahil etmeye çalışacak.

KADRO DIŞILARA TEKLİF BEKLENİYOR

4 oyuncuyu (Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi, Denswil) kadro dışı bırakarak takımı toparlama adına ilk adımı atan Fırtına'da bu isimler satılacak. Devre arasında bu oyuncularla yollarını ayırmak isteyen yönetim, gelen teklifleri hemen değerlendirmeye alacak.