Şenol Güneş, Eren Elmalı’ya resti çekti! Kritik görüşme yarın

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Şenol Güneş, Eren Elmalı’ya resti çekti! Kritik görüşme yarın

Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transfer olması bekleniyor. İki kulübün yöneticilerinin yarın yapacağı kritik görüşme öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, milli oyuncuya rest çekti. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında soyunma odasında oyuncusu ile sert sözlerle konuştu.

Galatasaray'a transferi gündemde olan Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'ya bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'ten tepki geldiği iddia edildi.

Şenol Güneş, Antalyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada "Karşı kulüp teklif yapabilir, onu kulübe yaparlar, kulüple konuşur ama oyuncuya yapmaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Güneş'in soyunma odasında ise Eren'e tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik adamın "Kimle görüşüyorsan görüşebilirsin ama kulübün istediği 4 milyon Euro'yu getir. Sonra nereye gitmek istiyorsan git." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi ile Galatasaraylı idareciler, yarın Eren Elmalı transferi için masaya oturacak.

Bordo mavililer 4 milyon Euro peşin ödeme talebini sunacak. Sarı kırmızılılar daha önce 3.5 milyon Euro önermişti. Trabzonspor bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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