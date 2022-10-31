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Şenol Güneş Fatih Terim'in rekorunu tarihe gömdü

Beşiktaş'taki ikinci dönemine farklı Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Şenol Güneş, Fatih Terim'in rekorunu da kırdı

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:48
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Şenol Güneş Fatih Terim'i geçti

Şenol Güneş Fatih Terim'in rekorunu tarihe gömdü
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Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş, çıktığı ilk maçta takımı Ümraniyespor'u 5-2 yendi.

Güneş'in gelişiyle ilk onbire giren Cenk Tosun attığı 2 golle yıldızlaşırken, diğer goller Weghorst (2) ve Tayyip Talha'dan geldi.

Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmış oldu.

Güneş, bu galibiyetle Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan Fatih Terim'in rekorunu da geride bıraktı.

Opta verilerine göre; Şenol Güneş bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseltti.

Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'i geçen Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu.

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