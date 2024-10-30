Şenol Güneş Fenerbahçe'yi kafasına taktı! Futbolcuları tek tek ezberletiyor

Antrenmanlarda sert mesajlar veren ve “Göztepe maçındaki futbolu bir daha görmek istemiyorum. Mücadele etmeyen, nerede oynadığının farkında olmayanlar bizimle devam edemez” diyen Fırtına’nın teknik patronu, derbi galibiyetiyle her şeye yeniden başlamayı hedefliyor.

Ligde ilk mağlubiyetini Göztepe deplasmanında yaşayan Trabzonspor, uzatmalarla birlikte yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynayan rakibine karşı çok etkisiz bir performans sergilemişti. Teknik direktör Şenol Güneş’in maç sonrasında açıklamaları kadro dışı mesajı içerirken; tecrübeli çalıştırıcı şimdilik bu kararı bekletiyor. Fakat Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11’de köklü değişime hazırlanıyor.

STOPER İKİLİSİ DÖNÜYOR

Stoperde Savic-Denswil ikilisi uzun bir aradan sonra beraber oynayacak. Onların yerine forma giyen Lundstram ile Mendy’nin orta sahanın merkezine geçmeleri bekleniyor. Bardhi ve Draguş ikilisini kesin olarak kulübeye çekmeyi düşünen Güneş, sol kenarda Nwakaeme ile başlayabilir. Sağ tarafta ise etkisiz performansına rağmen Visca devam edecek gibi. İleri uçta Banza’nın yeri garanti. 10 numara pozisyonunda bu kez Cihan Çanak olabilir.

RAKİBİ EZBERLETİTYOR

Antrenmanlarda sert mesajlar veren ve “Göztepe maçındaki futbolu bir daha görmek istemiyorum. Mücadele etmeyen, nerede oynadığının farkında olmayanlar bizimle devam edemez. Artık reaksiyon göstermemiz gerekiyor” diyen Güneş, iç sahada Fenerbahçe galibiyetiyle her şeye yeniden başlamayı hedefliyor. 72 yaşındaki teknik adam rakip analizlerine de hız verirken, Fenerbahçe’yi oyuncularına ezberletiyor.

KAPTAN UĞURCAN DEVREYE GİRDİ

Göztepe yenilgisi sonrası sert açıklamalar yapan ve “Bu yenilgiden dolayı utanç duyuyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sorumluluk almadık. Kaçak oynadık” diyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi devreye girdi. Özellikle yeni transfer olan oyunculara bu maçın önemini anlatan ve mutlaka kazanmaları gerektiğini söyleyen kaptan, teknik direktör Şenol Güneş’in en büyük yardımcısı durumunda.