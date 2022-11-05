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Son dakika: Şenol Güneş'ten derbi sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'la oynayacakları derbiye dakikalar kala açıklama yaptı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 19:43
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Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı

Son dakika: Şenol Güneş'ten derbi sözleri
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'la oynayacakları derbi öncesi konuştu.

Güneş, şunları söyledi:

"Masuaku'nun dizinde bir sakatlığı vardı, %100 oynayabilecek bir durumda olmadığı için kadrodan çıktı.

İyi bir zemin, hava çok güzel, iki takımda da iyi oyuncular var. Futbolun güzelliklerini görmek istiyoruz. İzleyenlerin keyif almasını istiyorum. Biz de kazanıp, bu keyfi yaşamak istiyoruz.

Futbol, basit bir oyundur. Maç kaybedince herkesin morali bozulur. Maç kazanınca da bütün takım mutlu olur.

Göreve gelirken, katkı yapmak için geldim. Bütün oyuncular da katkı yapmak için burada. Bu maçta rakibin daha kaliteli olduğunu biliyoruz. İnşallah düşüncemizi uygular, sonucunda da kazanırız."

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