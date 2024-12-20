Şenol Güneş, Galatasaray maçındaki o pozisyona dikkat çekti: Mertens’in tuzağına düştük

Kaynak: Sabah
Şenol Güneş, Galatasaray maçındaki o pozisyona dikkat çekti: Mertens’in tuzağına düştük

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçındaki hakem hatalarına tepki göstermeyi sürdürdü. Güneş, maçtaki bir pozisyona dikkat çekerek “Mertens’in tuzağına düştük” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Galatasaray’a 4-3 mağlup oldukları maç hakkında konuşan Güneş, maç sonrası herkesin penaltı olduğunu düşündüğü bir pozisyona dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel’in haberine göre Güneş, oyuncusunun Mertens’in tuzağına düştüğünün altını çizerek şunları söyledi:

"3-2 öne geçtikten sonra birçok kişinin penaltı dediği -ben hâlâ katılmıyorum- pozisyon var. Ama rakip, bilinçli olarak aynı pozisyonda penaltı da aldı faul de aldı. Mertens çok başarılı yaptı. Topu bırakıp rakibin önüne geçti. Hak verilebilir ama ben ona penaltı vermem. Orta sahada olsa faul de vermem. Bir kısım da verebilir. Bizim oyuncumuz da bu tuzağa düştü"

“DİRSEĞİYLE GELİYOR ŞİDDET AZ DENİYOR”

Galatasaray maçındaki, hakem hatlarına tepkisini sürdüren Güneş, "Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor, başka bir oyuncu 7-8 kez aynı şeyi yapıp kart görmüyorsa bir tuhaflık var. Aynı şey kırmızı kart için geçerli. 'Şiddet' ölçülüyormuş... Neyle ölçüyorsun? Adam dirseğiyle geliyor, görüyorsun. Şiddeti fazla değilmiş. Ben ne konuşayım? Faul yaptık, kafayı vurdurduk yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var. Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun. 'Hata' deniyor. Ne hatası!" dedi.

“KUMPASI TFF AÇIKLASIN!”

Hakem kararlarının art niyetli olduğunu ifade eden Güneş, "Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kendisine kumpas yapıldığını söylüyor. Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Daha üstünde bir şey olması lazım. Adını koysun, başında olduğu için onun cevaplaması gerekiyor. TFF Başkanı, hakemle ilgili bir beyanda bulunuyorsa, herkesin kırmızı kartta mutabık kaldığı bir pozisyon üzerinden bütün maç okunuyorsa ve TFF Başkanı da buna beyanat vermek zorunda kalıyorsa, bizim maçta 10-15 tane o taraf bu tarafa diye hata yapıyorsa ve o hakem de FIFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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