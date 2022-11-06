Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi

Rıdvan şöyle konuştu:

90 dakikaya baktığımız zaman Galatasaray'ın 7-8 tane net pozisyonu var. Puan kaybetse psikolojik olarak sıkıntı olabilirdi bu oyundan sonra. İlk yarı sonunda Mertens'i çıkarmalı demişti ama iyi ki beni dinlememiş. Muazzam oynadı gerçekten.

Şenol Güneş, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyununa katkı sağladı taktik olarak. Ancak Galatasaray puan kaybetse gerçekten yazık olurdu. Beşiktaş'ta Masuaku'nun olmaması bütün dengeleri alt üst etti. Umut Meraş hiç hazır bir görüntü vermedi.