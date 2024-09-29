Şenol Güneş galibiyet sonrası acı konuştu

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Şenol Güneş galibiyet sonrası acı konuştu

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Trabzonspor Konyaspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’deki ilk galibiyetini alan bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu:

"Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemli. Oyuncular kazanma arzusuyla sahaya çıktı, bunu da gösterdi. Daha sonra isteklerimiz kalitemizle örtüşmedi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyun düzenimiz, felsefemiz emaereler veriyor ama daha iyisini yapacağız. Oyuncular emek verdi, zahmet etti. Onun karşılığını aldılar. Fizik yorgunluğu oldu ama psikolojik olarak iyi oldu. Yarından itibaren Göztepe maçına bakacağız."

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