Şenol Güneş “Gole sevinmedi” tepkisine böyle yanıt verdi: Beşiktaş’ta çalıştığım için maç mı satacağım?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Güneş, Beşiktaş maçı sonrası kendisine gelen tepkilere ve siyah beyazlı taraftarların kaleci Uğurcan’a yönerlik küfürlü tezahüratları hakkında konuştu.

Maçın ikinci yarısında dağınık kaldıklarını belirten Güneş, “Beklenen sonuç, Trabzonspor'un herkesi her yerde yenebilmesidir” dedi.

Trabzonspor’un attığı gol sonrası sevinmediği yönünde gelen tepkilere yanıt veren Güneş, uzun yıllardır futbolun içinde olduğuna dikkat çeken Güneş, “Kamuoyunda öyle bir algı gelişti ki, Beşiktaş'ta çalıştığım için oradan vurgulanıyor” şeklinde konuştu.

Güneş, Uğurcan’a yönelik küfürlü tezahüratlara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Eleştiriler geldi. Bir kısmı, attığımız gole sevinemediğim ile ilgili... Ben bir hocayım, 20 sene oyunculuk yaptım, 38 sene antrenörlük yaptım. İnsanlar nasıl bir dünyadaysa insanlar, öyle bakıyorlar. Öyle bakmak istiyorlar herhalde, öyle görüyorlar. Benim takılacağım bir konu değil. Kamuoyunda öyle bir algı gelişti ki, Beşiktaş'ta çalıştığım için oradan vurgulanıyor. Küfürle ilgili de vurgu yapıyorlar. Beşiktaş'ta iyi günlerim oldu, orada da eleştiriler oldu. Orada da Trabzonspor maçlarında buna benzer söylemler oldu. Ben açık açık söyledim. Taraftar küfür ediyorsa benim taraftarım da olsa, yapımı da biliyorsunuz, bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım, kim olursa olsun.



Başkan ve kulüp, gerekli cevabı çok kısa ama anlamlı ve büyük bir şekilde verdi, 'efendilik de bir tavırdır'. O kadar... Bizim bir yanlışımız yok, niye bizim üzerimizde kalıyor.



Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar."

“UĞURCAN’I TEBRİK EDİYORUM”

"Seyircilerin küfürlerinin de çözümü var. Küfrü, hastalıklı insan kabul eder. Çözüm arıyorsak kolayı var, talimata bakın. Bir müsabakada, provokasyon yapmayan oyuncuya sürekli... Ben Uğurcan'ı tebrik ediyorum, hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Oyun başında kale arkası önünde bekledim. Orada bir sorun vardı. Tüm seyirci Uğurcan'a bir şey yapıyormuş gibi, orada bir sorun vardı. Maç boyunca devam etti. Maç boyunca müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız hep var.

Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşanlar oldu, üzgün olduklarını, özür dilediklerini söylediler. Bunu yapan grup sağlıksızdır. Benim taraftarım da yapsa kınarım. Çözüm, TFF'nin para cezası vermesi de değil. Irkçılık da ne yapıyorsunuz, talimatta var. Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfre para cezası veriyorsunuz. Kulüpler para ödüyor. O taraftar sokakta da küfrediyor. Futbol sahaları, ahlak değerlerinin yerleri olmalı. Ahlaksızlığa yer verenler başkaları. Susmak belki daha iyi. Biz ne söyleyeceği kardeşim, kolayı var. Hakeme ilk dakikadan son dakikaya küfür etsem ceza alır mıyım, almaz mıyım! Soruyorum TFF'ye. Sadece para cezasıysa oyun başından itibaren aynı şeyi yapalım. Değilse ayıpsa çirkinse, hakem maçı tatil etsin. Bakalım o taraftar bir daha küfredebilir mi?"



"Uğurcan veya benim üzerinden Trabzonsporlu değil misin, Trabzonsporlusun. Kulüp hakkını savunuyor musun savunmuyor musun! Bu nedir ya! Ayıp bir şey ya! 58 yıldır futbolun içindeyim. Yan baktın, ne oldu, bu basit ilkel."

"Beşiktaş'ta çalıştığım için gole sevinmediğim söyleniyor. Beşiktaş'ta çalıştım diye maç mı satacağım yani! Beşiktaş'tayken 3-0 Trabzonspor'a kaybettiğim zaman da buraya mı maç sattım?"