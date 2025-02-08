Şenol Güneş gözünü dünya yıldızına dikti: Bordo mavili formaya sıcak baktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da flaş bir isim gündeme geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözünü dünya yıldızına diktiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre bordo mavililer, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgileniyor. Danimarkalı yıldızın ilk görüşmede Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığını ifade etti.

Ancak 32 yaşındaki oyuncu İngiltere’den devre arasında ayrılmak istemiyor. Eriksen’in Trabzonspor yönetimine sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere erkenden başlaması bekleniyor.

Manchester United’da teknik direktörlüğe Amorim’in gelmesi sonrası transfer listesinin üst sıralarına yerleşen Eriksen’in İngiliz devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sezon başından bu yana 21 maça çıkan Danimarkalı oyuncu 4 gol attı ve 4 asist yaptı.