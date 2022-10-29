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Şenol Güneş'ten Beşiktaşlı futbolculara flaş sözler: Tek tek anlattı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, ilk antrenmanı dün yaptırdı. Güneş'in futbolcularla saha ortasında yaptığı toplantıda isteklerini sıraladığı ortaya çıktı

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 06:53
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Şenol Güneş ilk antrenmanda futbolcularla toplantı yaptı

Şenol Güneş'ten Beşiktaşlı futbolculara flaş sözler: Tek tek anlattı
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk antrenmanına da ayağının tozuyla çıktı.

Antrenman başlamadan önce futbolcuları saha ortasında toplayan Güneş, onlardan neler beklediğini tek tek sıraladı.

Yeni bir döneme başladıklarını belirten Güneş'in "Ciddiyet istiyorum. Beşiktaş büyük bir kulüp. Milyonlarca taraftarı var. Şampiyonluk bekliyorlar. Onlara bunu vermeliyiz" dediği öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın hocası ayrıca "Kendinizi her şeyinizle takıma vermenizi istiyorum. Antrenmanlar önemli. İyi olan formayı alacak. Hepiniz oynayabilirsiniz, hepiniz yedek de kalabilirsiniz. Hakeden takımda olacak. Yetenekli oyuncularsınız. İyi bir takımız. Bunu sahaya da yansıtmanızı bekliyorum. Kendiniz için değil, takım için mücadele etmelisiniz" diye konuştuğu ifade edildi.

Beşiktaş, bugünkü antrenmandan sonra yarınki Ümraniyespor maçı için kampa girecek.

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