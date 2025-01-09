Şenol Güneş isim vererek oyuncusunu eleştirdi

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Alanyaspor’u 3-0 yendi.

Bordo-mavililerin gollerini 51. Dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Nwakaeme attı. Karşılaşmadan sonra kameralar karşısına geçen Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş’in maça dair sözleri:

"Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun başlangıcı iyiydi. Muhammed Cham 5 topun 4'ünü kaybetti. Pozisyonlara girdik ama topları kullanırken sıkıntı çektik. İkinci yarıda daha iyiydik."

“GEREKSİZ HAMLE YAPARAK TOPU ALMAYA ÇALIŞTIK”

"Akılcı oynamak gerekiyor. Yine gereksiz hamle yaparak maçın son bolümünde topu almaya çalıştık. Skor da bir anda kopunca onlar da skora razı oldu. Alanyasporlu oyuncunun inşallah ciddi bir sakatlığı yoktur."