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Şenol Güneş: Bizden ne istiyorsunuz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:51
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Şenol Güneş isyan etti

Şenol Güneş: Bizden ne istiyorsunuz
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Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, idmandan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İşte Güneş'in açıklamaları;

''BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ''
Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili tartışmalar hakkında konuşan Güneş; "Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. Kötü niyet ararsak buluruz. Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var' dediler. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

''DALGALANMA GEÇİRİYORUZ''
Takımdaki son durum hakkında konuşan deneyimli teknik direktör; "Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız. Ghezzal bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha'nın durumu bugün yarın antrenmana çıkmayabilir, bekleyip değerlendireceğiz. Omar Colley şu an hasta." dedi. 

Şenol Güneş sözlerinin devamında; "Eski öğrencim Rigobert Song soyunma odasına geldi, elimi öptü. Sağ olsun çok saygılıdır. Bu meslekte yaşlanmanın artılarından biri de bu, Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü gelip size saygılarını sunabiliyor. Herkese nasip olmayacak bir şey." açıklamasında bulundu.

Sezon sonunda play-off oynanmasıyla ilgili spor kamuoyunda yer alan tartışmaları da değerlendiren Şenol Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"Böyle bir talebimiz olmadı. Görüşlerimi açık açık söylüyorum. Anlaşılmayan bir şey varsa ben buradayım. Telefonum açık. Kararlar da değişebilir. Değiştiğini gördüm. Bunları size söylerim. İstekleriniz olabilir ve şartlara göre değişimler olabilir. Beşiktaş zaten geride. Gaziantep FK maçında kırmızı kartı gösterenler başka maçı göstermediler. Karar değiştirildi. Orada olay bitti. Kötü niyet ararsak buluruz. Onlar da bulabilir. Fikirler söylenecek."

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