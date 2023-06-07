Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, sezonun son maçında bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takımın hocası Güneş, ilk 11 için kararını verdi.

Şenol Güneş kararını verdi

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bu akşam Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, kritik maç öncesi kararını verdi. Güneş takımını şu 11'le sahaya sürecek:

Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Muleka, Salih, Atiba, Gedson, Cenk, Aboubakar.

Konyaspor'un muhtemel 11 de şöyle:

Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Mahir, Moreno.

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