Şenol Güneş: Kazanmayı unutmuştuk

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, kaybettikleri maçlar sonrası yaşadıkları kriz dönemine dikkat çekerek, galibiyetin önemine vurgu yaptı. Şunları söyledi:

"Üst üste kaybedilen maçların ardından başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar herkes üzgündü. Bu süreçten sonra kazandığımız maç önemliydi bizim için. Rakibimiz de genç ve dirençli bir takımdı, maçın başında erken bulduğumuz gol onların direncini sarstı. Sonrasında ise daha güvenli ve olumlu bir oyun sergileyerek kazanmayı başardık."

Güneş, takımın oyun disiplinine ve genç oyuncuların gayretine dikkat çekerek, "Genç arkadaşlarımız elinden geleni yaptı, oyun disiplinine bağlı kaldılar ve sabırlı bir şekilde hücum etmeyi başardılar. Ama tabii ki hala eksiklerimiz var. Bu da futbolun doğasında var, hatalar da olacak. Önemli olan, Alanyaspor maçına odaklanmamız ve bu galibiyetin ardından motivasyonumuzu kaybetmememiz." dedi.

Trabzonspor'un galibiyetinin ardından, hem taraftarların hem de teknik ekip ve oyuncuların mutlu olduğunu belirten Güneş, kazanmanın önemini bir kez daha vurguladı. "Unutmuştuk kazanmayı bir ara, ancak bu galibiyetin bize olumlu yansımasını görmek istiyorum. Herkesin morali çok yükseldi. Ama şu da önemli, bu galibiyetin abartılmaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Son olarak, Güneş, takımın eksikliklerine dikkat çekerek, "Futbol hatalar oyunudur. Bugün oynayan oyuncularımız yüzde yüzlerini verdiler, bu bizim için önemli bir gelişme. Ama bundan sonra Alanyaspor gibi güçlü bir rakibe karşı da aynı dikkat ve motivasyonla oynamalıyız." ifadelerini kullandı.