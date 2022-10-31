﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u yenmelerine rağmen takımda eksiklikler olduğunu belirtirken, Galatasaray derbisiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Güneş, Galatasaray maçı için "Tüm takımlar yarışta iddialı. Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da iyi gidiyor. Biz rakiplere bakarak değil, kendi oyunumuzu geliştirerek alacağımız sonuçlarla yukarı çıkmayı hedefliyoruz. Büyük takımlar arasındaki maçlar farklı olur. Onlar da 3 puan aldılar ve moralliler, kıran kırana bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Nathan Redmond ve Georges-Kevin N'Koudou'nun oyunu hızlandırabilecek isimler olduğunu kaydeden Güneş, "Bu oyuncuların verimiyle bir yere gelebiliriz. Şu anda 3 forvetim var. Bugünkü tercihim tartışılabilir. 3 orta sahayı görmem gerekiyordu. Muleka'yı daha önce de alabilirdim. Cenk Tosun ve Weghorst gayet arzuluydu, o da hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu.

Top kayıplarının fazla olduğuna da dikkati çeken Güneş, "Pas çalışmalarını daha fazla yapmamız lazım. Pasla oyun hareketliliği seyirciyi de hareketlendirir, hücum zenginliğini de arttırır. İlk yarıda düştük bugün. Fiziksel bir sıkıntı var. Pas yapan takım yorulmaz. Kovalayan takım yorulur. Yanlış baskılarla yorulduk. Oyunu sizin yönetmeniz gerekiyor. Oyunda fiziksel olarak düşen oyuncular vardı. Erken form tutmak erken düşüşe de sebep olabiliyor. Duran toplarda adam markajı mı alan markajı mı diye oyuncuların fikirlerini aldım. Düşündüklerini yaptım. Ben de yeniyim, onların da alışkanlıkları var." ifadelerini kullandı.