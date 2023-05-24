Şenol Güneş ligdeki hedeflerini açıkladı: Bunu yapacak gücümüz var

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig’de çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak alkışları toplayan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan deneyimli çalıştırıcı, taraftarın kendisine ve takıma çok güvendiklerini ve bunun karşılığında da ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını aktardı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

-Beni en çok mutlu eden göreve geldiğim günden itibaren taraftarımızın verdiği destektir. Şu an bana ve takıma çok güveniyorlar. Bunlar güzel şeyler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

-Takım olma yolunda çok önemli adımlar attık. Biz her maça kazanma arzusuyla çıkıyoruz. İyi bir takım olduğumuzu zaten biliyorum. Her oyuncu benim için çok değerli. Biz Ümraniye’de bir takım ruhu yakaladık ve ayağa kalktık. Bu özelliğimiz maçlarımıza pozitif yansıyor. Örnek vermek gerekirse 3’ü buluyoruz, 4’ü arıyoruz. 4’ü buluyoruz, 5’i arıyoruz.

-Başarımızın temelinde de zaten bu faktör yatıyor. Farkı açıyoruz ama zamana oynamıyoruz. Kazanma duygusu hep üst seviyede. Bu da beni çok mutlu ediyor. Her yönümüzle iyi bir ekibiz. Tabii ki önümüzde bir hedef var. İkinci olmak istiyoruz. Kalan iki maçımızı da kazanarak sezonu noktalamayı hedefliyoruz. Bunu başaracak gücümüz fazlasıyla var. Tabii ki rakibimizin maçları da bizi yakından ilgilendiriyor.

Valerien Ismael’in yerine 12. haftada göreve getirilen Şenol Güneş, Beşiktaş’ta ikinci baharını yaşıyor. 70 yaşındaki başarılı teknik adam, Beşiktaş'ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ligde şampiyonluğa ulaştırmıştı.