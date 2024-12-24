Şenol Güneş neşteri vurdu: Trabzonspor'da 6 futbolcu yolcu

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonuna umulan şekilde başlayamayan Trabzonspor'da toparlanmak ve üst sıralara doğru hedefi yükseltmek için çalışmalar başladı. Yönetim Şenol Güneş'ten rapor isterken, deneyimli teknik adamın isimleri belirlediği ve bu isimleri yönetime sunduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Raporda 6 ismin geçtiği iddia ediliyor.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI

Takımın performansını arttırmak isteyen yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş'in gidecek ve gelecek oyuncular ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Düğmeye basan Trabzonspor'da Şenol Güneş kafasında belirlediği, gönderilecek isimler için kararını verdiği iddia ediliyor. Spor medyasına yansıyan haberlere göre; Karadeniz ekibi transfer dönemi başladığı gibi 6 oyuncusu ile yollarını ayıracak.

ŞENOL GÜNEŞ RAPORU YÖNETİME İLETTİ

Yönetimin harekete geçerek Şenol Güneş'ten rapor istediği iddia edilirken, deneyimli teknik adamın bordo-mavili takımda performansını beğenmediği ve gönderilmesinden yana olduğu isimleri bir bir belirleyerek yönetime sunduğu öne sürüldü.

Mislav Orsic ile yollarını ayıran Karadeniz temsilcisinde, Şenol Güneş'in ayrılacaklar listesine dahil olan isimlerin; Stefano Denswil, Enis Bardhi, Umut Bozok, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan olduğu iddia ediliyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ BEKLENİYOR

13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde Trabzonspor'un hamleleri ve ŞEnol Güneş'in vereceği kararlar yakından takip edilirken, aynı zamanda gelecek transferlerin de ne olacağı taraftarlarını ve spor kamuoyunu meraklandırıyor.

AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Ara transfer döneminin başlamasıyla Trabzonspor'un ayrılıklara ve gelecek futbolculara yönelik resmi açıklamaları yapması bekleniyor.