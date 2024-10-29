Şenol Güneş o oyuncuların fişini kesecek! Fenerbahçe derbisi dönüm noktası olacak

10 kişilik Göztepe karşısında oynanan çok kötü oyun ve alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş, “Takımın başarısı için bazı kararlar alabiliriz. Üzgünüm ve kızgınım. Düşünüyorsun ve bazen çıkamıyorsun işin içinden. Bir çaresizlik hissediyorum. Oyuncu da bunu istiyor, o çok kötü bir şey” demişti. Tecrübeli hocanın bazı isimleri kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenilirken, yönetimle görüşme yapılacak.

TÜM YETKİ GÜNEŞ'TE

Bu toplantıda izlenecek yol haritası belli olacak. Başkan Ertuğrul Doğan’ın takımla ilgili alınacak teknik kararlarda tüm yetkiyi Şenol hocaya verdiği öğrenilirken, kadro dışı hamlesi için Fenerbahçe derbisi de beklenebilir.

FENERBAHÇE MAÇINA FARKLI KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’i değiştirecek. Göztepe mağlubiyeti sonrası ilk olarak savunma tandemine dokunuş yapılacak. Sakatlığı geçen Savic ile Denswil’in defans merkezinde oynamaları bekleniyor. Batista Mendy ile Lundstram’ın orta sahada başlaması, Okay ile Ozan’ın ise kızağa çekilmesi muhtemel. Forvette Banza’nın yeri garanti. Sol tarafta Nwakaeme dönebilir. Cihan Çanak da ciddi şekilde formaya aday.

SAVIC GERİ DÖNÜYOR

19 Eylül’deki Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan ve 5 haftadır takımı yalnız bırakan Stefan Savic’in tedavi süreci tamamlandı. 33 yaşındaki yıldız stoper, Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, maç eksiğine rağmen savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle Savic’i oynatması bekleniyor. Savic’in muhtemel geri dönüşü sonrası Batista Mendy’nin de uzun bir aradan sonra orta sahaya geçeceği öğrenildi.

İSİMLER BELLİ GİBİ

Draguş ve Bardhi’nin yanı sıra yeni transferlerden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve takımın tecrübeli oyuncusu Visca’nın sorumluluk almadığını düşünen Güneş’in takımla da sert bir konuşma yaptığı öğrenildi. 1 günlük izin sonrası Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fırtına’da, derbi pek çok ismin kaderini belirleyecek.