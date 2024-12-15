Şenol Güneş oyuncuları böyle motive ediyor: 90 dakika boyunca savaşacağız

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. Haftasında Galatasaray’a konuk olacak. Bordo mavililer, pazartesi akşamı oynanacak zorlu mücadeleyi adeta final havasında görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, yüksek tempoda çalıştırdığı oyuncuları motive etmeyi de ihmal etmedi.

Fanatik’te yer alan habere göre, öğrencileriyle sürekli toplantılar yapan ve konsantrasyonu üst düzeyde tutan Güneş, "Büyük takımlar böyle anlarda reaksiyon gösterir. Biz de büyük takım olduğumuzu göstereceğiz. 90 dakika boyunca savaşacağız, rakibimizden daha fazla koşacağız, daha fazla mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size inanıyorum. Siz de kendinize güvenin. Galip gelerek beyaz bir sayfa açacağız. Artık taraftarı ve camiayı mutlu etmeliyiz" sözleriyle takımını ateşliyor.



DERBİLERDE FARKLI OYUN



Bu sezon kötü gidişata rağmen derbilerde oynadığı oyunla dikkat çeken Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasında ilk dakikalarda 10 kişi kalmasına karşın puan almıştı. Fenerbahçe maçında ise son saniye golüyle bordo-mavililer, 3-2 yenildi. Karadeniz, lider Galatasaray karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Trabzonspor, düşme hattının hemen üstünde 16. sırada bulunuyor.