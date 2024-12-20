Şenol Güneş, Ozan Tufan için kararını verdi

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Şenol Güneş, Ozan Tufan için kararını verdi

Trabzonspor, Süper Lig’de bu hafta Bodrum FK’yı ağırlayacak. Bordo mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş, Ozan Tufan ile ilgili kritik bir karar verdi.

Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’a son dakika golü ile mağlup olan Trabzonspor, bu hafta Bodrum FK’yı konuk edecek. Maç kadrosunu şekillendiren Teknik Direktör Şenol Güneş’ten kritik karar geldi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’a karşı 2 gol atan Ozan Tufan’a Bodrum FK karşısında ilk 11’de şans verecek.

Öte yandan bordo mavililerde stoperde kimlerin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Bodro mavililerde Mendy’nin stopere çekilmesi beklenirken Teknik Direktör Güneş’in kararını henüz vermediği belirtiliyor. Trabzonspor’da Savic kadro dışı kalırken Serdar Saatçı ise kart cezası nedeniyle Bodrum FK’ya karşı forma giyemeyecek. Muhammed Cham'ın ise orta sahadaki yerinin yeri garanti olduğu öğrenildi.

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