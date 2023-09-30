Şenol Güneş radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Rosier kulübeye

Sezona iyi başlayamayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın Valentin Rosier başta olmak üzere birçok oyuncuyu kızağa çekeceği iddia edildi.

Şenol Güneş radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Rosier kulübeye

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayaman Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in bomba kararlar alacağı öne sürüldü.

CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR
Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Şenol Güneş'in bu mağlubiyet sonrası ciddi kararlar alacağı ifade edildi.

ROSIER KULÜBEYE İDDİASI
Milliyet'te geçen habere göre; bu isimlerin başında Valentin Rosier geliyor. Sağ bekin performansından memnun olmayan Şenol Güneş'in başta Rosier olmak üzere birçok ismi yedek kulübesine çekeceği kaydedildi.

KANATLARDAN DA MEMNUN DEĞİL
Ayrıca Şenol Güneş'in kanatlardan da memnun olmadığı ve bu bölgelerde de değişiklik yapabileceği yazıldı.

BAILLY İLK 11'E DÖNÜYOR
Adana Demirspor maçında statü gereği forma giyemeyen Bailly'nin takıma döneceği, takımla çalışmalara başlayan Gedson Fernandes'in de Konyaspor maçında şans bulabileceği ifade edildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 19.00'da Konyaspor deplasmanına çıkacak.

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