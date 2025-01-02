Şenol Güneş, Samsunspor maçı 11’ini netleştiriyor. 4 oyuncu kadroda yok

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Trabzonspor, ligin ikinci yarısında Samsunspor’a karşı oynayacağı maçla başlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları zorlu maç öncesi kadrosunu netleştiriyor.

Gelen haberlere göre bordo mavililerde 4 oyuncu kadroda yer almayacak. Bordo mavililerde sakatlıkları devam eden Dragus, Visca ve Savic’in yanı sıra kart cezalısı olan Mendy, Samsunspor’a karşı forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in antrenmanlarda 3 oyuncu ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Deneyimli hocanın savunmada Serdar Saatçı, orta sahada Okay Yokuşlu ve sağ kanatta Cihan Çanak’a ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.