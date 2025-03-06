Şenol Güneş sezon sonu için hedeflerini açıkladı: Sakatların son durumu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şenol Güneş sezon sonu için hedeflerini açıkladı: Sakatların son durumu belli oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş sezon sonu için hedeflerini açıkladı. Tecrübeli teknik adam sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Bu sezon beklentilerinin çok altında kaldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, sezon sonu için hedeflerini açıkladı.

Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kupada yolumuza devam ediyoruz ve ligde düşüncemizin gerisindeyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek, karakter, yetenek, ekonomik ve mental yatırım ister. A takımın beklentisi şampiyonluk sonrası büyüdüğü için her olumsuz sonuç infiale neden oluyor. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissini verdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dış sahada alınan sonuçlar bize yakışmayan bir durum. Şampiyonluk yarışında geride kaldık, 3 ile 5 arasında olacağımızı düşünürken daha gerilerdeyiz. Başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor. Bu sezona yapılanma dedik ama beklentimiz Avrupa kupaları olduğu için 3 ile 5 arasında bir yer bulabileceğimizde ısrar ediyorum. Son dakikalarda yenilen goller, almamız gereken puanın altındayız. Deplasmanda oyun hızı ve temposunda düşüklüklerimiz var."

SEZON SONU İÇİN HEDEFİNİ AÇIKLADI

"Hedefimiz kupa şampiyonluğuyla Avrupa'ya gitmek. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var, bunlar devam ediyor ama aşacak güçteyiz. Nwakaeme'nin sakatlığı var. Cihan da öyle. Cihan'ın parmak kırığı vardı. Oynarken ağrısının arttığını söyledi. Ameliyat olacak. Mustafa cezalı. Savic darbe aldı, kupa maçında oynadı ayağında küçük bir çatlak vardı. Oyun başında Banza'nın da sakatlığı oldu. Dışarı alamadık, oynamak istedi.

Enis'le Draguş şu anda antrenmanlara çıkıyorlar. Banza ve Savic'in durumuna bakacağız. Zubkov'un durumu daha iyi. Düz koşularda sorun yok ama topla oynarken sıkıntı yaşıyor. Tim, yeni transferimiz. Daha önce 1 aylık bir sakatlık geçirmişti. O nüksetti. Şu anda antrenmana çıkacak gibi gözüküyor. Draguş, Enis, Tim iyi. Zubkov, Savic ve Banza'ya bakacağız."

Son Haberler
Halıya sarılarak denize atılmıştı! Vahşi cinayetin ilk duruşması görüldü
Halıya sarılarak denize atılmıştı! Vahşi cinayetin ilk duruşması görüldü
İzmir'de silahlı saldırı! 9 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı! 9 kişi tutuklandı
Teknolojinin şefkat eli! Sanal terapi hayvanları iş başında
Teknolojinin şefkat eli! Sanal terapi hayvanları iş başında
YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı
YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı
Rize'de çekici, kamyonetle çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Rize'de çekici, kamyonetle çarpıştı! 2 kişi yaralandı