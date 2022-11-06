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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Problem var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunmada sıkıntı olduğunu belirterek transfer yapabileceklerini söyledi

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 06:09
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Şenol Güneş takımdaki problemi açıkladı

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Problem var
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a yenildikleri maçtaki savunma hatalarına dikkat çekerken, transfer açıklaması da yaptı.

Maçta sakatlanan Rosier ve Umut Meraş'ın arka adalesinde sorun olduğunu söyleyen Güneş şöyle konuştu:

"Bu maçta 90 dakika çıkaramıyorsa başka bir problem var. Saha içinde 90 dakika dayanamıyorsa sorun var. Genel ve bireysel sorun var demektir. Kenarda kalan ve oynayan oyuncular fiziksel olarak eksikse genel sorun demektir. Önümüzde Serik Belediyespor ve Antalya maçları var. Şartlar ne olursa olsun kazanmalıyız. Bu maçı da kazanabilseydik moral gücüyle tamamlayabilirdik. Takımda kırılma da var. Golden sonra düştük. İkinci yarıda rahattık, kendini bilen bir takım vardı ama arkasından gol geldi. Rakip skoru koruma adına savunmada duruyordu ama her çıktığında geldi. Önde etkili oyuncularımız var, bizim daha etkili olmamız gerekiyordu. Bugün biraz daha iyi oynasaydık, puanla ayrılabilirdik. Oyuncularımızın sakatlıkları var. Bireysel olarak da sıkıntı var. Tayfur ve Rosier’in daha önceki fiziksel durumuyla bugünkü bir değil. Daha sonra hamle yapacaktık, düşen oyuncuların yerine hamle yapamadık. Bütün bunlara baktığımızda asıl sorunun savunmada olduğunu düşünüyorum. Oyunu rahatlatan savunmadır. Geçen maçta ve bu maçta bunları gördük. Kademede durmayıp yakın markaja geçemezsen rakip de bunu değerlendirir."

Devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarına yönelik bir soruya Güneş, "Welinton, Montero, Saiss, Emrecan var elimizde. Durumlarına bakacağız. Eldeki oyuncuları değerlendirerek taşıyacağız, transfer dönemi geldiğinde ise eldekiler uyum sağlayamıyorsa, ona göre bakacağız. Oyuncu kalitesine inanıyoruz ama oyunda düşüklük olduğunu söylüyoruz. Takım kaybettiğinde düşüş oluyor. Bu maçı alsaydık belki oyuncuların güvenleri artacaktır. Kazanmak başka, kaybetmek başka duygudur. Fiziksel anlamda sıkıntılar var, top kayıplarında sıkıntı var. İkili mücadelede toplar kazandık ama önemli noktalarda. Sahamıza gelen oyuncuları kimse karşılamıyor. Bunlar da pozisyon oluşturdu. Bunların hepsi hata. Atiba antrenmanda daha iyiydi. Orta sahada yorulan oyuncunun yerine girebilirdi. Dele Alli girebilirdi ama kullanamadık. Cenk yoruldu, Gedson yoruldu, ikisi de gayretliydi ama beklere oyuncu değiştirme hakkı kullanınca durum değişti. Biz ne olursa olsun savunmada kalmamalıyız. Savunmada kalan oyuncu gitmiyor. Yorgun olabilir, ama geride kaldığında da başarılı olman gerekir, o da yok. Sıkıntılar burada. Fiziksel düşüş vardı ve hücuma etki edebilecek Dele Alli vardı. O da fiziksel olarak tam hazır değil. Cenk çok zorladı kendisini. Muleka girdikten sonra pozisyona girdi. Redmond oyuna girince geçen maça göre fark oluşturamadı." şeklinde cevap verdi.

Fiziksel düşüşün hatalara sebep olduğunu kaydeden Güneş şunları söyledi:

"Josef iyi niyet ve gayretiyle bunu taşımaya çalıştı. Rosier bunu yapamadı. Hem oyunda iyi değildi hem de değişiklik yapınca bedeli ağır oluyor. Josef de her oyuncu gibi bizim için çok önemli. Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz. Antalya ve Serik maçlarında takım zorlanabilir, genel bir zorlanma var çünkü. Bugün daha diri olsaydık, rakibin daha az gelmesini sağlardık. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla."

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