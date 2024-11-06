Şenol Güneş transfer hedeflerini belirledi. Kurtuluş reçetesini yönetime verdi

Trabzonspor’da gözler tamamen ara transfere çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimle bir araya gelerek transfer planını yönetime sundu. Fanatik’te yer alan habere göre, deneyimli teknik adam vakit kaybetmeden ara transfer çalışmalarının başlamasını talep ederken takviye istediği mevkileri de belirtti.

Tecrübeli teknik adam, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor. Stopere Savic’in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve kanat forvet de alarak kaliteyi artıracaklarını düşünüyor.

MENAJERLER ARANIYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Güneş’in taleplerini gerçekleştirebilmek adına düğmeye bastı. Bir yandan alınacak oyuncularla ilgili çalışma başlatılırken diğer yandan ise kadrodaki düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için de harekât başladı. Gözden çıkarılan oyuncuların menajerlerinin şimdiden İstanbul’a davet edildiği gelen haberler arasında.