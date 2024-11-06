Şenol Güneş transfer hedeflerini belirledi. Kurtuluş reçetesini yönetime verdi

Kaynak: Fanatik
Şenol Güneş transfer hedeflerini belirledi. Kurtuluş reçetesini yönetime verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimle transfer görüşmesi yaptı. Tecrübeli teknik adam takımın kurtuluş reçetesini sundu.

Trabzonspor’da gözler tamamen ara transfere çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimle bir araya gelerek transfer planını yönetime sundu. Fanatik’te yer alan habere göre, deneyimli teknik adam vakit kaybetmeden ara transfer çalışmalarının başlamasını talep ederken takviye istediği mevkileri de belirtti.

Tecrübeli teknik adam, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor. Stopere Savic’in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve kanat forvet de alarak kaliteyi artıracaklarını düşünüyor.

MENAJERLER ARANIYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Güneş’in taleplerini gerçekleştirebilmek adına düğmeye bastı. Bir yandan alınacak oyuncularla ilgili çalışma başlatılırken diğer yandan ise kadrodaki düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için de harekât başladı. Gözden çıkarılan oyuncuların menajerlerinin şimdiden İstanbul’a davet edildiği gelen haberler arasında.

Son Haberler
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti