Şenol Güneş ve Abdullah Avcı aynı montları giydi

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Şenol Güneş ve Abdullah Avcı aynı montları giydi

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeni hocası Şenol Güneş'in aynı montları giydiği görüldü.

Bordo mavili takımı şampiyon yaparak büyük bir başarı elde eden ancak ikinci gelişinde o başarıdan uzak bir performans gösteren Abdullah Avcı'nın Trabzonspor macerası uzun sürmedi.

AYNI MONTU GİYDİLER

Avcı'nın ardından Trabzonspor teknik adamlık koltuğuna oturan Güneş henüz deplasmanda galibiyetle tanışamadı. Süper Lig'de ise 32 puanla 8. sırada. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Trabzonspor'un eski ve yeni hocasının aynı montları giydiği görüldü. Güneş ve Avcı aynı model ve aynı renk montu tercih etti.

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