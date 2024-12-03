Şenol Güneş yönetime transfer listesini verdi, görüşmeler başladı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Şenol Güneş yönetime transfer listesini verdi, görüşmeler başladı

Trabzonspor’da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği liste doğrultusunda görüşmelere başladı.

Trabzonspor'da ligin geride kalan bölümünde alınan başarısız sonuçların ardından ara transfer döneminde önemli bir değişimin yaşanması bekleniyor. Bu nedenle gözlerin çevrildiği teknik direktör Şenol Güneş, kongre için Trabzon'da toplanan Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna transfer listesini sundu.

Sabah’ta yer alan habere göre, transfer listesini mevki olarak parça parça sunan teknik direktör Şenol Güneş'in stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere en az 3 takviye istediği, alternatif olarak da forvet hattına, bek bölgesine takviye yapılabileceğini belirttiği öğrenildi.

VARGAS İLE HENÜZ ANLAŞILAMADI

Yönetim kurulu da Güneş'in verdiği transfer listesi doğrultusunda görüşmelere başladığı öğrenildi. İlk olarak görüşülen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas ile henüz maddi konularda bir anlaşmaya varılamadı. 31 Aralık tarihinde SH Port ile anlaması bitecek olan 27 yaşındaki sol kanadın 3.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle pazarlıklar devam ediyor.

TOLISSO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ayrıca Fransa'da ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Lyon'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Corentin Tolisso için de hem oyuncuyla, hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor.

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