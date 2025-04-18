Şenol Güneş’e eski oyuncusundan olay sözler: İki yüzlü!

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Şenol Güneş’e eski oyuncusundan olay sözler: İki yüzlü!

Beşiktaş’ın eski oyuncularından Saiss, siyah beyazlı formayı giydiği dönemdeki Teknik Direktör olan Şenol Güneş’e olay sözler söyledi. Faslı oyuncu, tecrübeli teknik adamın tavrının ‘iki yüzlü’ olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan Faslı stoper Romain Saiss, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Le Club Des 5'e konuşan tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, 'Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım' dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı."

Saiss, bu konuşmanın ardından Şenol Güneş'in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi.

Faslı oyuncu, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda harika bir performans göstermesine rağmen dönemin teknik direktörü Şenol Güneş tarafından kadroya alınmadı. Tecrübeli oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş’ta 26 maça çıkan Saiss 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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