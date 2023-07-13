Şenol Güneş'e 'Lan' diyen Toroğlu'na sert cevap: Vücuduna değişik delikler açan kabzımal

Geçtiğimiz günlerde Skyspor Youtube kanalına konuşan Erman Toroğlu, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in depremden dolayı geçtiğimiz sezon ligden çekilen Hatayspor ile ilgili "Bu takımlar şimdi Riva'da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman. Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı" sözleri üzerine zehir zembelek ifadeler kullanmıştı.

TOROĞLU ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Toroğlu "İnanamadım, bu adam bir de öğretmen. Depremde Şenol Güneş'in ailesi orada olsaydı; karısı, çocukları, akrabaları aynı cümleleri eder miydi. Nasıl insansınız siz? Her şeyiniz para mi sizin ya, her şeyiniz dolar mı, euro mu ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu ya? Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm, sarmaş dolaş kutladılar. Adam sabah İngiltere'ye gidecekti, adamın cenazesini götürdüler. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya, onlar nerede idman yapıyorlarmış. Senin Allah muhafıza çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş. Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net. Yazık ya orada neler oldu biliyor musun? Bana anlatıyorlar. Bazen ağladım anlattıklarında. Ayıptır ya, her şeyi para mi görüyorsunuz ya? Yürüyün gidin adam değilsiniz ya. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan, bunu söyleyen adam değil. Burada bile ağlayasım geliyor. Orada ne kadar insan öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından Avrupa Beşiktaş Dernek ve Taraftar Gruplarından ortak açıklama geldi.

İşte o açıklama;