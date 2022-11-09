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Şenol Güneş geldi. Cenk Tosun uyandı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisi hissedilmeye başlandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:37
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Şenol Güneş'in golcüsü Cenk Tosun attığı 4 golün 3'ünü deneyimli teknik adam gelince kaydetti

Şenol Güneş geldi. Cenk Tosun uyandı
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Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrasında ilk 11'e geçmiş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asist, Galatasaray derbisinde de 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine çok güvendiği başarılı oyuncu, gollerine devam edip Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutmaya çalışacak.

Cenk Tosun, bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçta kaydetti.

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