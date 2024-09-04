Şenol Güneş'in ilk isteği ortaya çıktı

2024-2025 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Pazartesi günü muhtemel teknik direktör adayları hakkında bir toplantı yapan Trabzonspor yönetimi kulüp efsanesi Şenol Güneş’te karar kıldı.

İMZAYI ATTI

Deneyimli teknik adamı ilk görüşmede ikna edemeyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün öğlen saatlerinde deneyimli teknik adamla bir kez daha bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında taraflar anlaşmaya varırken bordo-mavililer imzayı resmi olarak duyurdu.

3 TRANSFER İSTEDİ

Trabzonspor’un başına 5. Kez geçen Şenol Güneş’in Ertuğrul Doğan’dan ilk isteği de ortaya çıktı. Şenol Güneş’in 13 Eylül’de kapanacak olan transfer sezonu bitmeden yönetimden 3 transfer istediği öne sürüldü.

İLK RAKİBİ ESKİ KULÜBÜ BEŞİKTAŞ

Milli aranın başlaması ile birlikte bir süre yeni takımına alışacak olan Şenol Güneş ilk sınavını Süper Lig’in 5. Haftasında Beşiktaş’a karşı verecek.

Şenol Güneş geçtiğimiz sezona Beşiktaş’ın başında başlamış ancak art arda alınan kötü sonuçların ardından yönetim ile anlaşarak görevinden ayrılmıştı.