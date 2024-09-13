Şenol Güneş’in sözleşme detayları resmen açıklandı

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrası göreve gelen Şenol Güneş’in sözleşmesinin detayları KAP’a bildirildi. Yapılan açıklamaya göre deneyimli teknik adam bu sezon 50 milyon lira garanti ücret alacak.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

TRABZONSPOR'DAKİ 5. DÖNEMİ

Trabzonspor'da Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.

Bordo-mavililerde, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başladı.

Elazığspor yenilgisinin ardından 27 Ocak 2013 tarihinde bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 12 yıla yakın süre sonra tekrar eski takımında görev yapacak.