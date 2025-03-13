Şenol Güneş’in sözleşmesi resmen feshedildi: Fatih Tekke’nin alacağı ücreti duyurdular

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin feshedildiği KAP'a bildirdi. Deneyimli teknik adama herhangi bir fesih bedeli ödenmeyecek. Bordo-mavili kulüp ayrıca yeni teknik direktör Fatih Tekke'nin alacağı yıllık ücreti duyurdu.

İşte bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

YILLIK 30 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET ALACAK

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır."