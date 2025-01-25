Şenol Güneş’in transferdeki 2 hedefi ortaya çıktı

Trabzonspor, ara transferdeki ilk hamlesini Danylo Sikan'ı kadrosuna katarak yaptı. Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş’in transferde sıraya koyduğu hedefler ortaya çıktı.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre bordo mavililer, Ukrayna pazarından 2 oyuncuyla daha ilgileniyor. Trabzonspor, ilk hedef olarak yeni transfer Sikan ile aynı takımda oynayan Oleksandr Zubkov’u koydu. Sağ kanatta oynayan Zubkov için bordo mavililerin kısa süre içinde teklif götürmesi bekleniyor.

Trabzonspor’un ikinci hamlesinin ise Dinamo Kiev’in stoperi Denys Popov oldu. Ukrayna basını, bordo mavililerin 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı.

Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor'un iki oyuncu için de kısa sürede teklif yapması ve bu transferleri bitirmesi bekleniyor.