Şenol Güneş'in yeni görevi belli oluyor

Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi kapanmıştı. Teknik direktörlük görevine son verilen Güneş bordo mavili kulüpten ayrılmayacak. Tecrübeli futbol adamının genel koordinatör veya benzer bir pozisyonda çalışması bekleniyor.

UĞURCAN'DAN GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

Başakşehir karşısında 3-0 kazanan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır "Şenol hocaya teşekkür etmek istiyorum. Elini değil, gövdesini koydu. Yeni bir hoca geldi, kötü sonuçlar nedeniyle kan değişikliği oldu." dedi.