Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu

Son olarak Beşiktaş'ta çalışan, yeni sezon için de adı tekrar gündeme gelen teknik direktör Şenol Güneş'in yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Güney Kore basınından MK Sports, bir federasyon yetkilisine dayandırarak verdiği haberde Güneş'in Güney Kore Milli Takımı için el sıkıştığını yazdı.

Yetkili gazetedeki demecinde "Güney Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor. Şenol Güneş de sıcak bakıyor. Anlaşma tamam gibi. Şenol Güneş, Güney Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü çalıştırmıştı.