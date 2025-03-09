Şenol Güneş'in yerine Arda Turan

Trabzonspor evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarlarının tepkisini çekti. Hem yönetim hem Şenol Güneş istifaya davet edildi.

Süper Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde ise oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan kazandı.

GÜNEŞ GİDERSE ARDA TURAN GELİR

Safa Can Konuksever'in verdiği bilgiye göre Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona ererse İlk hedef Arda Turan. Eyüpspor'un hocası Arda Turan bordo mavili takımın yeni teknik direktörü adaylarında ilk sırada bulunuyor.