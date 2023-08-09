Şenol Güneş'ten Azerbaycan itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı takımın yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.



Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

-Bakü'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hiçbir yabancılık çekmedik. Yarın her iti takım için de zor bir maç olacak. Hak eden kazansın. Biz de Netfçi Bakü de turu geçmek istiyor.

-Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret, para... Bunlar insanın değerli olduğunu göstermez. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir.

-Cenk Tosun antrenmana katılıyor ama buraya getirmedik Ghezzal bizimle beraber çalışmalara başlamadı. Masuaku cezalı. Buraya gelen oyuncuların hepsinin oynama şansı var. Ghezzal'ın sakatlığı çok uzun sürdü. Cenk şu anda iyi görünüyor.

-Tiran'dan çok daha iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorum. Azerbaycan'da futbol çok mesafe aldı. Neftçi Bakü'nün 9 şampiyonluğu, 7 kupa şampiyonluğu var. 3 takım da Avrupa'da Konferans Ligi'nde görünüyor. Futbol olarak yatırımları ve iddiaları üst seviyede.

-2000'li yıllarda Azerbaycan'dan transfer teklifleri oldu. Ben biraz tutucuyum transfer konusunda, çok fazla transfer yapmıyorum. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak.

-Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı. Ancak son 5 yıla bakıldığı için seri başı olma durumu ortadan kalktı. Türk takımlarının hepsinin başarılı olmasını isterim. Ülke puanımız yükselecek. Şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne direk gideceğine inanıyorum.-

-Transferle ilgili konuşmanın bir anlamı yok şu anda. Bir stoper daha istediğimizi söylemiştik ama bu çok acil değil. Mevcuda baktığınızda çıkabilecek oyuncularımız var ama uzun vadede ihtiyacımız olabilir. Çok fazla Afrikalı oyuncumuz var, bu nedenle Afrikalı almamaya çalışıyoruz. Ama gerekirse de alacağız. Bugün şu anda gündemimizde transfer olmamalı. Transferi biraz kenara atmakta fayda var. Yok diye cevap vermek istemiyorum.