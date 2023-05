Şenol Güneş: En iyi aydınlanma aracı güneştir

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"En iyi aydınlanma aracı güneştir. Bedavadır. Faydalanmasını bilmek lazım. Işığın en düşük olduğu mumdur ama mum da aydınlanmak için kendini yakar."

SAKATLIK SÖZLERİ

"Omar Colley'in hafif bir ağrısı var. Bir de Salih'in. Diğerleri yorgunluğa bağlı, hafif olumsuz etkisi olanlar var ama toparlayacaklarını düşünüyorum. Salih ve Omar Colley'i takip edeceğiz. Diğerleri yorgun, bugün yoklar ama yarın olacaklarını düşünüyorum. Sayımız azaldı. Her maçta böyle olsa oyuncu kalmaz. Demek ki çok çalıştılar. Böyle bir maçtan sonra bir gün daha dinlenmeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum"

''MOTİVASYONUMUZ BUGÜN İTİBARİYLE YERİNDE''

"Hava güzel, saha güzel. Maçta da öyleydi. Ama o güzelliği yapan oynanan oyundur, oyuncuların arzusu, taraftarın beklediği coşku, birlikte hareket etmek, pes etmemek, oyunun bütün gereklerini yerine getirmektir. Oyun da eksiklerimiz de var ama artı değerleri fazla olan 40-45 bin seyircinin önünde mahcup olmamak güzel. Güzelliği veren bir takım yan sebepler vardır ama işinizi iyi yaptığınızda saha da, hava da güzel görünüyor. Sağlığınız yerinde değilse, işiniz iyi değilse güneş vursa da olur vurmasa da olur. Güzellikler önce içimizde sonra dışarıda olur. İç, dış motivasyonumuz bugün itibariyle yerinde."

ANTALYASPOR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

"Bana yansıyan şekliyle baktığınızda, herkesin oynanan oyundan mutlu olduğunu, takdir ettiğini, saygı gösterdiğini, aynı zamanda hayranlıkla izlediğini gözlemliyorum. Bunlar güzel şeyler. Bunu yaptığımızda iyi takım olduğumuzu göstereceğiz. Herkesin beğendiği futbolu oynamak, kendimiz oynarken keyif almak, bunlar güzel şeyler. Derbiden iyi izlenimlerle ayrıldık. Bunlarla mutlu oluyor. Sürdürülebilir hale getirmek lazım. Başlangıcına göre daha iyi durumdayız. Oyun anlayışı, fizeksel, taktik olarak iyi durumdayız. Antalya maçında neler yapabileceğimizi göreceğiz. Zor bir maç Antalya maçı. Organize bir takım, savunmayı iyi yapabilen bir takım. Önde hareketli oyuncuları var. Kendi sahamızda 2 puan kaybettik onlara. Onu da aldığımızda daha moralli oluruz."

''ÇOK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ''

"İşimizi iyi yapmak durumundayız. İşimizi iyi yaparsak, eleştiri olur ama eleştirilerden etkilenerek daha doğruyu yakalarız. Biz bu maçı kazanmasak da eleştiri olacaktı. Şampiyonluk sürecine gelirsek, dün, bugün her zaman o yarışta varsınız. Bugün de çok iyi durumda değiliz. Oyun olarak iyi olsak da, sonuç olarak düşündüğümüz yerde değiliz. Bizim dönemimizde beklenmeyen puanlar da kaybettik. Ama oyun olarak umut vermek, camianın güvenini ve moralini arttırıyor."

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

"Weghorst ile Aboubakar'ı kıyaslamak istemiyorum. İkisi de iyi oyuncu. Weghorst bizle gol attı, Aboubakar daha önce de bizimleydi. Şimdi de bizimle. Yetenekleri, oyuncu karakteri ve ait olma duygusuyla çok ön planda ama hala zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yeteneklerini tartışmıyorum. O da kapatmak için çalışıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta iyi işler yaptı, şimdi de yapıyor. Memnunuz ondan."

''HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ''

"Benim ağzımdan çok şey yazılıyor, "Şampiyonluk hayal değil, şampiyon oluruz, bitti" hiçbiri doğru değil. Ligdeki sıralamaya bakmadan, her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçtan sonra da analizimizi yapacağız. Bugün de aynısını yaptık. Maçtan önce düşündüğümüz şeylerin hayata geçmesi bizi mutlu etti. Ama yine de eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimiz savunmada ve hücumda azdı. O bakımdan iyi. Lideri yendik ama şampiyonluk getirmedi bize. Birincinin yerine geçmedik. Antalyaspor maçını nasıl kazanırız. Onu düşüneceğiz.

Toplam 4 maçımız var. Bu seneki ligin gidişinde olumsuzluklar var. Bizi değil, birçok takımı etkileyebilir. Bazen 3, bazen 15 günde maç yapıyorsunuz. Maalesef onu da yaşayacağız. Antalyaspor maçından sonra oyunculara 3-4 gün izin vereceğim. Ondan sonra da Azerbaycan'daki maçı 13'ünde yapıp döneceğiz. Ondan sonra Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Ondan sonra Kasımpaşa ve Konyaspor maçları var. Bu 4 maçı kazanarak ligi kapatacağız. Yerimiz ne olur bilmiyoruz. Hala yarışta birinci Galatasaray, ikinci Fenerbahçe. İyi takımlar var. Alınan bir karardan dolayı lig düşme sayısı azalınca, ligin seyrinde de bazı işler karıştı bence."

TRANSFER SÖZLERİ

"Elinizde bir oyuncu varsa, mümkünse kazanmaya çalışıyoruz. Bizim de kazanamadığımız bir oyuncular var. Dele Alli sakatım diye gitti. Sonra baktık ameliyat oldu sonra gelmedi. Ondan sonra yönetim takip ediyor. Büyük paraya mal olan bir oyuncunun hem katkısı yok hem de gidiyorsa bunun bedelini kulüp değil oyuncunun ödemesi gerekiyor. Aynı şey N'Koudou için. Bugün oynamak isteyenleri bırakmak istemeyiz. Onlar da gidebiliyorlar. Bunlar işin doğasında var. Biz eldeki oyunculardan faydalanıp, onları tutmak istiyoruz.

Masuaku ve Saiss da gidebilirdi. Rosier de bizim oyuncumuz. Bizim oyuncumuz olan oyuncuları daha ön planda tutmak durumundayız. Elimizdekilerden gitmek ihtihamli olanları da kullanırız, değilse onlar ikinci plana düşer. Tayfur'un opsiyonu var, uyumluysa, olumluysa değerlendirilir. Değilse 2. plana düşer. Biz onu seviyoruz. İyi bir karakter, iyi bir çocuk. Ekonomik değerine bakılır. Aynı şekilde Redmond ve Welinton var. Bu kadro eğer iyi oynuyorsa, gelecek yıllara taşıma ihtimali varsa, o oyuncunun kalmasını istiyoruz. Anlaşması biten oyuncular varsa, onlarla konuşacağız. Rosier ve Onur'dan memnunuz. İkisinden biri gitmek istiyorsa, o da konuşulur. Ama bizim elimizde olsun bu, oyuncunun elinde olmasın. Kulüp, oyuncudan ya faydalanacak ya da satacak. Kulüp hem oyuncuya para verip hem de değerlendiremezse batıyor kulüpler. Elimizde sakatlanan bir oyuncu var Tayyip. Seneye ne zaman gelecek, onun yerine de oyuncu bakacağız."

''ARZUM BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMASI''

"Fenerbahçe ve Galatasaray yenebiliyoruz. Oyun olarak üstünlük sağlayabiliyoruz. Galatasaray avantajlı, ikisi de bizden avantajlı ama yarın yan yana gelirsek puanlarda, averaj bir avantaj olacak. Ama şu anda onlara hiç bakmıyorum ben. Sonunda nasıl biteceği önemli. Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışında sonucu başarılı kabul etmiyoruz. Ama bugün de bulunduğumuz durumda pes edeceksek sahaya çıkmamamız lazım. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli. Sorunları olduğunda daha çok kenetlenmeli. Biz de onu yapmaya çalıştık. Bu maçı kaybetsek, o kadar gelen seyirci moralsiz olacaktı. Maddi-manevi oyuncu kayıplarımız olacaktı. Şimdi bakıyorum oyuncuların hepsi mutlu."

''2-2 YAPSA AVANTAJI FAZLA OLACAKTI''

"Galatasaray çok başarılı dönemler geçirdi. Üst üste galibiyetler aldı. Oyuncular kötü oyuncu mu, iyi oyuncular. Hocası da iyi hoca. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Biz de kötü başladık öyle geldik. Bizden önce de yönetim ve hoca da elinden geleni yaptı ama bazen denk gelmiyor. Mutlaka eksiklikler var. Bugün benim de eksikliklerim var. Galatasaray 2-2 yapsa, avantajı daha fazla olacaktı. Bu şansı vermemek bizim için büyük bir şans. Mutlaka bir eksiklik vardır, bir başarısızlık varsa."