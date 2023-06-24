Şenol Güneş'ten flaş karar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kararı belli oldu.

Güneş, geçen sezon 3.3 milyon euro bonservis parası ödenerek alınan Muleka'yı yeni sezonda kadroda düşünmediğini yönetime bildirmişti.

Muleka, sezonu 6 golle tamamlamıştı.

Ancak Cenk Tosun'un sakatlığı plan değişikliğine yol açtı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Cenk'in sakatlığının uzun sürmesi halinde Muleka'nın kalmasına karar verdi.

Ancak forvet bölgesine Güneş'in istediği bir transferin yapılması halinde Muleka yine ilk gönderilecek isim olacak.

Kongolu futbolcuya Katar'dan teklif gelmiş, bonservis bedeli olarak da 3.5 milyon euro teklif edilmişti.

Beşiktaş, sezonu 1 Temmuz'da açacak.

Ümraniye'deki tesislerde bir hafta çalışacak olan siyah beyazlı takım, 9 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında da Almanya'da kamp yapacak.