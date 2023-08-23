Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer planlamalarından da bahsetti.

Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçına Dinamo Kiev ile karşılaşacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

-Yarın oynayacağımız müsabaka, iki ayaklı bir elemenin ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Başlarındaki Lucescu, Türk futbolunu biliyor. Tecrübeli, çok değerli bir futbol adamı. Dinamo Kiev'e bakınca, tecrübeli oyuncu sayısı az ama genç ve dinamik oyuncuları var. İki maç da zor geçecek. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeyi çok istiyoruz.

-Alexandru Maxim iyi bir oyuncu, yetenekli ama uyum, beklentiler önemli. Etkili bir oyuncu ama o dönemlerde başka oyuncular kullandık. Kullanma açısından sıkıntılar yaşadık. Türkiye'de çok başarılı oldu. Teknik ve oyun zekası olarak iyi bir oyuncu. Zaman zaman şans verdik ama her transferin maliyeti bakımından, hem de beklenti nedeniyle transfer etmedik.

-Romanya değerli futbolcular çıkaran bir ülke. Geçmişten beri ikili ilişkiler oldu. Romanya, Türkiye, Bulgaristan çok maçlar, çok transferler yaptık. Bir Ukrayna takımıyla Romanya'da oynayacağız. Bükreş'i de seviyoruz.

-Çok değerli bir futbol adamı Lucescu. Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Hoca ve antrenör olarak Romanya, üretim yapan bir ülke. Yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Onun kendi değeri, kulübü adına önemli. Bizim kulübümüzün de bir değeri var. Hem ona, hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz.

-Kampta olmayan oyuncular hiçbir şeyi etkilemiyor. Getirdiğimiz oyuncular maça hazır çıkacaklar. Bugün, yarın için gündemimizde transfer yok, gelen giden...

-Bu haftadan itibaren sadece Dinamo Kiev maçlarını düşünüyoruz. İki maç üst üste oynayacağız. Diğer konulara girmenin faydası yok. Turu geçmek için kendimizi hazırlıyoruz.

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